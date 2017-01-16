يناير 16, 2017 صنعاء 7:21 م
أهداف الثورة اليمنية
التحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتها وإقامة حكم جمهوري عادل وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات.
بناء جيش وطني قوي لحماية البلاد وحراسة الثورة ومكاسبها.
رفع مستوى الشعب إقتصاديا وإجتماعيا وسياسياً وثقافياً.
إنشاء مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل مستمد أنظمته من روح الاسلام الحنيف.
العمل على تحقيق الوحدة الوطنية في نطاق الوحدة العربية الشاملة.
إحترام مواثيق الامم المتحدة والمنظمات الدولية والتمسك بمبدأ الحياد الايجابي وعدم الانحياز والعمل على إقرار السلام العالمي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بين الأمم.
نحن
* موقع الثورة نت ـ يصدر عن مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر ـ وزارة الإعلام ـ الجمهورية اليمنية.
* الإدارة العامة ـ صنعاء شارع المطار. تحويلة : ٣٣٠١١٤ ـ ٣٢١٥٣٢/٣ * المبيعات : ٢٧٤٠٣٩ – فاكس : ٢٧٠٠٠٦٤ * الاعلانات : ٢٧٤٠٣٩ – فاكس : ٢٧٤٠٣٥
* نائب رئيس مجلس الادارة ـ نائب رئيس التحرير أسامة حسن ساري
* نائب رئيس مجلس الادارة للشؤون المالية والموارد البشرية فيصل صالح مدهش
* مدير تحرير صحيفة الثورة احمد نعمان عبيد مدير تحرير الثورة نت عبدالقدوس طه
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الأمم المتحدة : استمرار اغلاق مطار صنعاء أمر غير مقبول تماما
الصماد : من يراهن على خلاف داخلي يراهن على المستحيل
رفع الحصانة عن قاضي وعضو نيابة وإحالتهما للمحاسبة
الصماد : يطمئن العالم بان المعركة مع العدو السعودي تحت السيطرة
القبض على 3 من عناصر القاعدة في رداع بالبيضاء
صد زحف لمرتزقة العدوان في صرواح بمأرب
200عملية جراحية في مخيم طبي مجاني لأمراض العيون بمديرية أرحب
إقرار الإفراج عن 223 من المغرر بهم بأمانة العاصمة
أولويات حقوق الإنسانية باليمن في حلقة نقاشية بصنعاء
غارة للعدوان تودي بحياة سبعة مواطنين بالجوف
مصرع 15 مرتزقاً في مأرب
تعاون جديد بين وزارتي الإعلام والاتصالات
بدء الأجتماع السنوي للترصد الوبائي
اخماد حريق في سيارة تبيع الوقود بالعاصمة صنعاء
اجتماع الفريق الفني لاعداد دليل عملياتي لبرنامج معلمات الريف
القطاع الخاص يبحث مع ممثل الأمم المتحدة كسر الحصار التجاري على اليمن
صد زحف لمرتزقة العدوان في ذباب بمحافظة تعز
انطلاق ورشة العمل الوطنية لالحاق الأطفال بالمدارس
الارصاد يحذر المواطنين في المرتفعات الجبلية
قبائل المربع الجنوبي في الحديدة تعلن النفير العام
الأمن يداهم مستشفى ميداني لمنفذي الاغتيالات بالحديدة
21 شهيد وجريح من المواطنين بقصف للمرتزقة بالجوف
القيسي يحث قيادات السلطات المحلية على تفعيل أدائها
القوسي يؤكد ضرورة رفع الجاهزية الأمنية وتعزيز الاستقرار
الأمم المتحدة : استمرار اغلاق مطار صنعاء أمر غير مقبول تماما
الصماد : من يراهن على خلاف داخلي يراهن على المستحيل
رفع الحصانة عن قاضي وعضو نيابة وإحالتهما للمحاسبة
الصماد : يطمئن العالم بان المعركة مع العدو السعودي تحت السيطرة
مسؤول أممي: استمرار اغلاق مطار صنعاء أمر غير مقبول وخلف الكثير من المعاناة لليمنيين
مطلق يوجه الأخذ بمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في تصاميم المنشآت والمرافقة الخدمية
طيران العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون استهداف المواطنين وممتلكاتهم
عشرات المرتزقة بين قتيل وجريح خلال محاولة زحف باتجاه عسيلان في شبوة
الصماد يلتقي نائب رئيس الوزراء و رئيس جامعة العلوم الشرعية بالحديدة
مصرع 40 مرتزق للعدوان بينهم قيادات في باب المندب
الصماد يكشف في مقابلة مع قناة الميادين عن مشاركة اسرائيل في العدوان على اليمن
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان بالبيضاء
اللجنة الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء تقف أمام تفعيل الإيرادات
المجلس السياسي الاعلى يشيد بصمود رجال الجيش واللجان وتصديهم الحازم للعدوان بمختلف الجبهات
مدير مكتب الأمم المتحدة يزور مؤسسة السجين الوطنية
صد زحف لمرتزقة العدوان في ذباب بمحافظة تعز
هشام شرف يزور سفارة روسيا الاتحادية لدى اليمن
العدوان يشن أربع غارات على مديرية خولان
انتصارات كبيرة للجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات
نائب رئيس الوزراء يؤكد أهمية تعزيز الأمن الغذائي
جرائم طيران العدوان ومرتزقته خلال الساعات الماضية
الصحة تدرس مواجة أثار العدوان على القطاع الصحي
وزير الصحة يدشن حملة البلهارسيا و يتفقد مركز نقل الدم وبمستشفى السبعين
استشهاد وإصابة 21 مواطن بقصف لسوق بالجوف
رئيس الوزراء في حوار مع الثورة : لن نسلم بيانات المركزي او وثائق الأجهزة السيادية لجماعة غير مأمونة فهذه رقاب الشعب
تطهير موقعين سعوديين بمحاذاة الطلعة بنجران وتكبيد العدو خسائر فادحة
القوة الصاروخية تستهدف تجمعات المرتزقة بالجوف
وزير الخارجية يلتقي المنسق المقيم للامم المتحدة
رئيس هيئة الأركان يرأس اجتماعاً هاما لخط الدفاع الأول لسواحل اليمن
الجيش واللجان الشعبية يستهدفون العدو في نجران وعسير باصابات مباشرة
الأمم المتحدة : استمرار اغلاق مطار صنعاء أمر غير مقبول تماما
الصماد : من يراهن على خلاف داخلي يراهن على المستحيل
رفع الحصانة عن قاضي وعضو نيابة وإحالتهما للمحاسبة
الصماد : يطمئن العالم بان المعركة مع العدو السعودي تحت السيطرة
مسؤول أممي: استمرار اغلاق مطار صنعاء أمر غير مقبول وخلف الكثير من المعاناة لليمنيين
مطلق يوجه الأخذ بمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في تصاميم المنشآت والمرافقة الخدمية
طيران العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون استهداف المواطنين وممتلكاتهم
الآن
17:35
الصماد: البنك المركزي تعامل بحيادية مطلقة بشهادة المؤسسات الدولية ولم نتوقع أن يتم تسييسه
17:34
الصماد: من يراهن على خلاف داخلي بين المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله فهذا أبعد من عين الشمس
17:34
الصماد: تعامل الأمم المتحدة مع الملف اليمني لاأخلاقي خاصة المجازر اليومية بحق المدنيين
17:31
الصماد: المشروع الأمريكي هدفه تمزيق المنطقة حتى في المناطق التي فشلوا فيها
17:31
الصماد: معركة الساحل الغربي وباب المندب هدفها كتم ماتبقى من أنفاس الشعب اليمني في الجانب الأقتصادي
17:29
الصمادلـ “الثورة ” مايحدث في باب المندب والمخاوالمخا وكهبوب معركة كرامة للامة العربية والأسلامية
12:12
مصرع وجرح 40 من مرتزقة العدوان بينهم قيادات كبيرة في باب المندب
12:08
استشهاد وإصابة سبعة مواطنين في غارة لطيران العدوان على محافظة الجوف
12:08
مصرع 15 مرتزقاً بقصف مدفعية العدوان على موقع لهم في مأرب
21:46
مارب: مرتزقة العدوان يستهدفون بصواريخ الكاتيوشا مناطق متفرقة من مديرية صرواح
21:41
حجة: غارة لطيران العدوان السعودي على مديرية حرض وغارة على مديرية مستبأ
21:14
صد زحف لمرتزقة العدوان على منطقة الجديد في ذباب بمحافظة تعز
21:14
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان في مواجهات بأطراف مديرية ذي ناعم بالبيضاء
18:44
البيضاء: مصرع وإصابة أعداد من مرتزقة العدوان في مواجهات بأطراف مديرية ذي ناعم
18:31
مصدر عسكري : تدمير 7 آليات ومصرع أعداد كبيرة من المرتزقة في كسر زحفهم على منطقة الجديد بمديرية ذباب بتعز
أخبار وتقارير
القبض على 3 من عناصر القاعدة في رداع بالبيضاء
يناير 16, 2017 م 18:22
صد زحف لمرتزقة العدوان في صرواح بمأرب
يناير 16, 2017 م 18:18
200عملية جراحية في مخيم طبي مجاني لأمراض العيون بمديرية أرحب
يناير 16, 2017 م 18:13
إقرار الإفراج عن 223 من المغرر بهم بأمانة العاصمة
يناير 16, 2017 م 18:00
أولويات حقوق الإنسانية باليمن في حلقة نقاشية بصنعاء
يناير 16, 2017 م 17:44
غارة للعدوان تودي بحياة سبعة مواطنين بالجوف
يناير 16, 2017 م 12:24
عربي ودولي
تيران وصنافير مصرية بحكم نهائي
يناير 16, 2017 م 18:42
السلام بسوريا يتواصل بإستانة المكمل لجنيف
يناير 16, 2017 م 18:24
انتحاريين يفجرو بجامعة يودي بـ 20 قتيلا ومصاب بنيجريا
يناير 16, 2017 م 18:12
مقتل 37 تركي بسقوط طائرة
يناير 16, 2017 م 12:16
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16 يناير 2017م
15 يناير 2017م
14-يناير-2017
13 يناير 2017
12 يناير 2017
أصداء العدوان
تداعيات خطيرة على المنطقة السعودية تنقل ارهابيين الى اليمن للقتال في صفوف التحالف
يناير 15, 2017 م 00:56
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لوماتان دالجيري الفرنسية : تراث سقطرى العالمي مهدد بالاندثار بسبب العدوان السعودي على اليمن
يناير 07, 2017 م 20:12
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ذي صن: السعودية تستغل الدين لتبرير احكامها الجائرة والقضاء مسيّس وغير نزيه
يناير 04, 2017 م 00:00
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تفاقم الخلافات داخل الأسرة المالكة وأمراء آل سعود قلقون من محاولات التفرد بالسلطة
ديسمبر 31, 2016 م 18:49
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التورط الأمريكي في اليمن
ديسمبر 31, 2016 م 13:40
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صور الأقمار الصناعية تفضح بذخ الملك السعودي، رغم اتباع سياسة تقشف قاسية على المواطنين
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96.5 مليون ريال ايرادات الأحوال المدنية في إب خلال 2016م
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