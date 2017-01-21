يناير 22, 2017 صنعاء 6:16 ص
أهداف الثورة اليمنية
التحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتها وإقامة حكم جمهوري عادل وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات.
بناء جيش وطني قوي لحماية البلاد وحراسة الثورة ومكاسبها.
رفع مستوى الشعب إقتصاديا وإجتماعيا وسياسياً وثقافياً.
إنشاء مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل مستمد أنظمته من روح الاسلام الحنيف.
العمل على تحقيق الوحدة الوطنية في نطاق الوحدة العربية الشاملة.
إحترام مواثيق الامم المتحدة والمنظمات الدولية والتمسك بمبدأ الحياد الايجابي وعدم الانحياز والعمل على إقرار السلام العالمي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بين الأمم.
نحن
* موقع الثورة نت ـ يصدر عن مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر ـ وزارة الإعلام ـ الجمهورية اليمنية.
* الإدارة العامة ـ صنعاء شارع المطار. تحويلة : ٣٣٠١١٤ ـ ٣٢١٥٣٢/٣ * المبيعات : ٢٧٤٠٣٩ – فاكس : ٢٧٠٠٠٦٤ * الاعلانات : ٢٧٤٠٣٩ – فاكس : ٢٧٤٠٣٥
* نائب رئيس مجلس الادارة ـ نائب رئيس التحرير أسامة حسن ساري
* نائب رئيس مجلس الادارة للشؤون المالية والموارد البشرية فيصل صالح مدهش
* مدير تحرير صحيفة الثورة احمد نعمان عبيد مدير تحرير الثورة نت عبدالقدوس طه
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القوات البحرية تحذر بوارج العدوان من إستخدام الممر الدولي لقصف أهداف مدنية
ارتفاع ضحايا مجزرة باقم بصعدة الى خمسة شهداء
20 غارة يشنها العدوان السعودي على مديرية نهم
20 غارة عدوانية لإسناد زحف فاشل للمرتزقة بنهم
الجبهة الثقافية تندد بمجازر العدوان بِنهم والحديدة وتعز
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الجنيد يؤكد أهمية حماية صنعاء القديمة والمحافظة عليها
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رئيس مجلس النواب يستقبل قيادة حزب الربيع العربي
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تشيع مهيب لجثمان الشهيد حمود عزمان بصنعاء
استهداف مواقع الجيش السعودي من قبل قوات الجيش واللجان
العرجلي يشدد على جودة مخرجات المهن الطبية المساعدة
وفاة وإصابة 537 شخصا في حوادث مرورية
استشهاد طفل بغارتين لطيران العدوان على باقم بصعدة
إب:إنفجار عبوة ناسفة بمنطقة كتاب في يريم
أربع غارات عدوانية على ذمار وثلاث على صرواح
الحديدة تحيي ذكرى مجزرة العدوان بمنشأة رأس عيسى
وقفات بأمانة العاصمة للتنديد باستمرار العدوان والحصار
الأمم المتحدة: مستويات الفقر في السعودية تثير الصدمة
استشهاد وإصابة 11 مواطنا بغارة عدوانية على نهم
الصماد يعزي في وفاة الشيخ فضل عامر ابو صريمة
القوات البحرية تحذر بوارج العدوان من إستخدام الممر الدولي لقصف أهداف مدنية
ارتفاع ضحايا مجزرة باقم بصعدة الى خمسة شهداء
20 غارة يشنها العدوان السعودي على مديرية نهم
إصابة قائد عمليات الأباتشي بقوات العدوان الإماراتي “هادي الراشدي” وعدد من المرتزقة في أطراف ذباب
بن حبتور يؤكد دعم الحكومة للجيش واللجان في معركة الدفاع عن الوطن
إفشال الإضراب بجامعة صنعاء صفعة جديدة للعدوان ومرتزقتة
مجلس الوزراء يقف أمام الأداء البطولي للجيش واللجان في التصدي للعدوان
مصرع عدد من المرتزقة في محاولتي تقدم بإتجاه جنوب وشرق مديرية صرواح بمأرب
العدوان السعودي ومرتزقته يمعنون في استهداف الشعب اليمني
الموشكي :استهداف العدوان للمنشآت التعليمية العسكرية أثر على عمليه التأهيل والتدريب
العدوان السعودي يشن سلسلة غارات على الحديدة
غارات العدوان على المخا بتعز تخلف شهداء وجرحى
33 قتيل وجريح من مرتزقة العدوان السعودي بتعز
ضربات قاصمة يتلقاها مرتزقة العدوان في ذباب بتعز ومصرع العشرات بينهم قيادات”أسماء”
العدوان يستهدف مديرية نهم بقنبلة عنقودية
الجيش واللجان يدمرون آليتين للعدو السعودي بجيزان
صاروخ أورغان يحصد تجمعات مرتزقة العدوان بالضالع
135 مليون ريال إيرادات الأشغال بصنعاء للعام الماضي
خسائر كبيرة للعدوان السعودي بمختلف جبهات القتال
العدوان السعودي يستمر في ارتكاب جرائمه خلال الساعات الماضية
العدوان السعودي يشن غارتين على مديرية صرواح بمأرب
شهيد وجريحان من المواطنين حصيلة أولية لغارات العدوان على منطقة السواد بصنعاء
وزيرة حقوق الإنسان :اعداد مشروع خاص لتمكين الشباب من صناعة السلام
صواريخ الكاتيوشا تدك تجمعات المرتزقة في مجمع ومثلث ذوباب بتعز
قنص جندي سعودي وقصف مواقع العدو السعودي وتجمعاته بنجران وجيزان
أندرو ميتشل: بريطانيا شريك في حصار اليمن وتدمير دولة ذات سيادة
وزير الصحة يؤكد الاستعداد لحل الاشكاليات التي تعرقل سير العمل في القطاع الصحي بأمانة العاصمة
مصرع 11 مرتزقا في بير باشا بتعز
العدوان يواصل استهداف المناطق المأهولة بالسكان
الصماد يعزي في وفاة الشيخ فضل عامر ابو صريمة
القوات البحرية تحذر بوارج العدوان من إستخدام الممر الدولي لقصف أهداف مدنية
ارتفاع ضحايا مجزرة باقم بصعدة الى خمسة شهداء
20 غارة يشنها العدوان السعودي على مديرية نهم
إصابة قائد عمليات الأباتشي بقوات العدوان الإماراتي “هادي الراشدي” وعدد من المرتزقة في أطراف ذباب
بن حبتور يؤكد دعم الحكومة للجيش واللجان في معركة الدفاع عن الوطن
إفشال الإضراب بجامعة صنعاء صفعة جديدة للعدوان ومرتزقتة
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21:50
طيران العدوان يشن أكثر من 20 غارة لإسناد زحف فاشل للمرتزقة بإتجاه جبال يام بنهم
21:36
تعز: غارتان لطيران العدوان السعودي على مديرية المخاء
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إرتفاع ضحايا مجزرة العدوان على مديرية باقم بصعدة إلى خمسة شهداء
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طيران العدوان يشن 20 غارة على مديرية نهم
17:56
جيزان: استهداف تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي بصاروخ زلزال2 جنوب موقع الموسم
17:51
المصدر : إصابة قائد عمليات الأباتشي في قوات الغزو الإماراتي”هادي الراشدي”وعدد من قيادات مرتزقة العدوان بأطراف ذباب
17:44
مصدر عسكري : كسر زحف كبير في أطراف ذباب ومصرع وإصابة أعداد من المرتزقة بينهم قيادات
17:43
شبوة: غارة لطيران العدوان السعودي على مديرية بيحان
17:33
مجلس الوزراء يقف أمام الأداء البطولي للجيش واللجان في التصدي للعدوان ومرتوقته في أكثر من جبهة
16:57
مأرب: مصرع عدد من المرتزقة في محاولتي تقدم بإتجاه جنوب وشرق مديرية صرواح
16:43
صنعاء:تفجير آلية عسكرية للمرتزقة ومصرع طاقمها في عملية نوعية للجيش واللجان في نهم
16:22
إسقاط طائرة استطلاع سعودية في موقع المصفق بجيزان
16:19
الجوف: مقتل وجرح أعداد من المرتزقة وأسر آخرين وإعطاب آليتين خلال اقتحام مواقعهم في المهاشمة
16:05
استشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين في غارات لطيران العدوان على تعز
16:04
طيران العدوان السعودي الأمريكي يشن سلسلة غارات على محافظة الحديدة
أخبار وتقارير
20 غارة عدوانية لإسناد زحف فاشل للمرتزقة بنهم
يناير 21, 2017 م 21:47
الجبهة الثقافية تندد بمجازر العدوان بِنهم والحديدة وتعز
يناير 21, 2017 م 21:16
مصرع وإصابة عدد من المرتزقة في كرش بلحج
يناير 21, 2017 م 21:11
كلية المجتمع بصنعاء تحتفل بتخريج دفعة جديدة
يناير 21, 2017 م 21:05
إسقاط طائرة إستطلاع ودك تجمعات للعدو السعودي بجيزان
يناير 21, 2017 م 18:42
الجنيد يؤكد أهمية حماية صنعاء القديمة والمحافظة عليها
يناير 21, 2017 م 18:26
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انفجار وسط طرابلس الليبية
يناير 21, 2017 م 21:28
انفجار ببغداد يودي بـ21 شخصا
يناير 21, 2017 م 19:59
تفجير انتحاريين بجدة بمكة المكرمة بالسعودية
يناير 21, 2017 م 18:57
روسيا لامريكا تقليص السلاح النووي غير ممكن
يناير 21, 2017 م 17:38
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17 يناير 2017
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تداعيات خطيرة على المنطقة السعودية تنقل ارهابيين الى اليمن للقتال في صفوف التحالف
يناير 15, 2017 م 00:56
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لوماتان دالجيري الفرنسية : تراث سقطرى العالمي مهدد بالاندثار بسبب العدوان السعودي على اليمن
يناير 07, 2017 م 20:12
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ذي صن: السعودية تستغل الدين لتبرير احكامها الجائرة والقضاء مسيّس وغير نزيه
يناير 04, 2017 م 00:00
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تفاقم الخلافات داخل الأسرة المالكة وأمراء آل سعود قلقون من محاولات التفرد بالسلطة
ديسمبر 31, 2016 م 18:49
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التورط الأمريكي في اليمن
ديسمبر 31, 2016 م 13:40
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صور الأقمار الصناعية تفضح بذخ الملك السعودي، رغم اتباع سياسة تقشف قاسية على المواطنين
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