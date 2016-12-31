يناير 1, 2017 صنعاء 12:19 م
أهداف الثورة اليمنية
التحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتها وإقامة حكم جمهوري عادل وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات.
بناء جيش وطني قوي لحماية البلاد وحراسة الثورة ومكاسبها.
رفع مستوى الشعب إقتصاديا وإجتماعيا وسياسياً وثقافياً.
إنشاء مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل مستمد أنظمته من روح الاسلام الحنيف.
العمل على تحقيق الوحدة الوطنية في نطاق الوحدة العربية الشاملة.
إحترام مواثيق الامم المتحدة والمنظمات الدولية والتمسك بمبدأ الحياد الايجابي وعدم الانحياز والعمل على إقرار السلام العالمي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بين الأمم.
نحن
* موقع الثورة نت ـ يصدر عن مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر ـ وزارة الإعلام ـ الجمهورية اليمنية.
* الإدارة العامة ـ صنعاء شارع المطار. تحويلة : ٣٣٠١١٤ ـ ٣٢١٥٣٢/٣ * المبيعات : ٢٧٤٠٣٩ – فاكس : ٢٧٠٠٠٦٤ * الاعلانات : ٢٧٤٠٣٩ – فاكس : ٢٧٤٠٣٥
* نائب رئيس مجلس الادارة ـ نائب رئيس التحرير أسامة حسن ساري
* نائب رئيس مجلس الادارة للشؤون المالية والموارد البشرية فيصل صالح مدهش
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وزير الإعلام يشيد بصمود مؤسسة الثورة وموظفيها خلال العدوان ويؤكد متابعة حقوقهم المالية
العدوان يشن غارتين على مديرية صرواح بمأرب
الصماد يهنئ سلطان عمان بمناسبة منحه جائزة الإنسان العربي الدولية
إستعادة 3 ملايين ريال بعد ساعات على سرقتها بإب
استشهاد وإصابة أربعة مواطنين بغارة لطيران العدوان بتعز
شرف يلتقي رئيسة حكومة الشباب وأعضاء الحكومة
ضبط عصابة لتزوير الأختام بصنعاء
وزير الكهرباء : خطة لتوزيع التيار الكهربائي وتحصيل الإيرادات
الصناعة تقر تنفيذ حملة وطنية للرقابة على المشتقات النفطية والغاز
الكيان الصهيوني والعرب 2016.. تطبيع علني وتحالفات سياسية
توجيهات بتوفير خطوط هاتف لتواصل السجناء مع أقاربهم
الصماد يهنئ الرئيس الكوبي بالعيد الوطني
الجمارك تعلن تمديد إضافي لفترة التخفيض الجمركي
العدوان السعودي يواصل استهداف الممتلكات العامة والخاصة
أمريكا تطرد 35 دبلوماسياً روسياً وموسكو تتهم إدارة أوباما بالسعى لتدمير العلاقات بين البلدين
تفكيك عبوة ناسفة بمدينة رداع في البيضاء
الجيش واللجان الشعبية تواصل تحقيق الانتصارات الميدانية خلال الساعات الماضية
توزيع 60 سلة غذائية بقرية التريبة ببيت الفقية بالحديدة
بوتين: لن ننحدر لمستوى أوباما
إصابة ستة مواطنين بغارات عدوانية على مدينة المخا
إشهار تحالف “مناصرة” لحقوق الإنسان بصنعاء
التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا بدءاً من منتصف الليلة
صهاينة يجددون اقتحام الأقصى والاحتلال الاسرائيلي يشن حملة مداهمات واعتقالات للفلسطينيين
رئيس الوزراء يبعث برقيات تهان إلى نظرائه بحلول السنة الميلادية الجديدة
وزير الإعلام يشيد بصمود مؤسسة الثورة وموظفيها خلال العدوان ويؤكد متابعة حقوقهم المالية
العدوان يشن غارتين على مديرية صرواح بمأرب
الصماد يهنئ سلطان عمان بمناسبة منحه جائزة الإنسان العربي الدولية
الجيش واللجان الشعبية يطهرون ثلاثة مواقع في الجوف
المجلس السياسي الأعلى يلتقي رئيس الحكومة ووزراء المالية والنفط والدفاع
الجيش واللجان يفشلون زحفين لمرتزقة العدوان بعسيلان شبوه
تدمير آليتين عسكريتين لمرتزقة العدوان بصرواح بمأرب
ضبط كمية من الاسلحة في منزل بمديرية همدان بصنعاء
هيئة رئاسة البرلمان تشيد بجهود المجلس بمنح حكومة الإنقاذ الثقة والموافقة على برنامجها
تفاقم الخلافات داخل الأسرة المالكة وأمراء آل سعود قلقون من محاولات التفرد بالسلطة
وزير الخارجية يثمن موقف روسيا الرافض للعدوان والحصار على اليمن
المجلس السياسي الأعلى يشيد بقدرات الجيش واللجان وجاهزيتهم لمواجهة تحركات العدو
الجيش واللجان الشعبية يستهدفون مواقع الجيش السعودي ومرتزقته
تصحيح الاختلالات في الجامعات وتطوير أدائها
السعودية وإسرائيل .. وجهان لعملة واحدة
وصول 150 داعشيا إلى عدن على متن طائرة تركية قادمين من حلب
الفار هادي يفتح ابواب عدن للإرهابيين بجسر جوي مع تركيا بحجّة جرحى المرتزقة
الجيش واللجان الشعبية يصدون زحف لمرتزقة العدوان بإتجاه جبل حيد بنهم
العدوان يشن غارتين على مديرية نهم
أربع غارات يشنها العدوان السعودي على صرواح بمأرب
إسقاط طائرة استطلاع للعدوان بجيزان
قتلى وجرحى من المرتزقة في الحريقية بتعز
العدوان يشن ست غارات على منطقة قاع الجامع بإب
مصرع سبعة مرتزقة في صد زحف بصرواح مأرب
مصرع وإصابة عدد من المرتزقة بانكسار زحفهم باتجاه التبة الحمراء في مأرب
68 غارة خلال الساعات الماضية .. تحالف العدوان يستهدف مطار الحديدة ومبنى هيئة تطوير تهامة
وزارة الخارجية تجدد تقديرها للموقف الروسي المبدئي الرافض للعدوان والحصار على اليمن
خسائر فادحة للعدو السعودي في جبهة ماوراء الحدود بعمليات نوعية للجيش واللجان
مصرع تسعة من مرتزقة العدوان بالجوف
رئيس الوزراء يبعث برقيات تهان إلى نظرائه بحلول السنة الميلادية الجديدة
وزير الإعلام يشيد بصمود مؤسسة الثورة وموظفيها خلال العدوان ويؤكد متابعة حقوقهم المالية
العدوان يشن غارتين على مديرية صرواح بمأرب
الصماد يهنئ سلطان عمان بمناسبة منحه جائزة الإنسان العربي الدولية
الجيش واللجان الشعبية يطهرون ثلاثة مواقع في الجوف
المجلس السياسي الأعلى يلتقي رئيس الحكومة ووزراء المالية والنفط والدفاع
الجيش واللجان يفشلون زحفين لمرتزقة العدوان بعسيلان شبوه
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مأرب : طيران العدوان الأمريكي السعودي يعاود شن غارة على منزل مواطن في وادي حباب بمديرية صرواح راح ضحيتها 5 شهداء كحصيلة أولية
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محافظة صنعاء: 9 غارات لطيران العدوان على مديرية صعفان توزعت على جبل الفيدلي ومنطقتي الحجيلة والحنان
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مأرب: مرتزقة العدوان يقصفون مناطق متفرقة من مديرية صرواح
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نهم : طيران العدوان السعودي يعاود شن غارة ثانية على نقيل بن غيلان
22:06
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طيران العدوان يشن غارتين على مديرية صرواح بمأرب
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أبطال الجيش واللجان يفشلون زحفين لمرتزقة العدوان باتجاه عسيلان بشبوه
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13:50
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20:19
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حجة: طيران العدوان الأمريكي السعودي يشن غارتين على جمارك حرض وميدي
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إستعادة 3 ملايين ريال بعد ساعات على سرقتها بإب
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ديسمبر 31, 2016 م 21:03
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ضبط عصابة لتزوير الأختام بصنعاء
ديسمبر 31, 2016 م 20:36
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ديسمبر 31, 2016 م 20:30
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ديسمبر 31, 2016 م 20:23
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2016 .. اضطرابات سياسية واقتصادية في المنطقة
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الصين لامريكا وروسيا حل الخلافات بالمفاوضات الودية
ديسمبر 31, 2016 م 12:22
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1 يناير 2017
31 ديسمبر 2016
30 ديسمبر 2016
29-ديسمبر-2016
28 ديسمبر 2016
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ديسمبر 31, 2016 م 18:49
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صور الأقمار الصناعية تفضح بذخ الملك السعودي، رغم اتباع سياسة تقشف قاسية على المواطنين
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اليمن تعيش اسواء ازمة اقتصادية بسبب العدوان السعودي
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