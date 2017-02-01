فبراير 2, 2017 صنعاء 1:26 ص
أهداف الثورة اليمنية
التحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتها وإقامة حكم جمهوري عادل وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات.
بناء جيش وطني قوي لحماية البلاد وحراسة الثورة ومكاسبها.
رفع مستوى الشعب إقتصاديا وإجتماعيا وسياسياً وثقافياً.
إنشاء مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل مستمد أنظمته من روح الاسلام الحنيف.
العمل على تحقيق الوحدة الوطنية في نطاق الوحدة العربية الشاملة.
إحترام مواثيق الامم المتحدة والمنظمات الدولية والتمسك بمبدأ الحياد الايجابي وعدم الانحياز والعمل على إقرار السلام العالمي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بين الأمم.
نحن
* موقع الثورة نت ـ يصدر عن مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر ـ وزارة الإعلام ـ الجمهورية اليمنية.
* الإدارة العامة ـ صنعاء شارع المطار. تحويلة : ٣٣٠١١٤ ـ ٣٢١٥٣٢/٣ * المبيعات : ٢٧٤٠٣٩ – فاكس : ٢٧٠٠٠٦٤ * الاعلانات : ٢٧٤٠٣٩ – فاكس : ٢٧٤٠٣٥
* نائب رئيس مجلس الادارة ـ نائب رئيس التحرير أسامة حسن ساري
* نائب رئيس مجلس الادارة للشؤون المالية والموارد البشرية فيصل صالح مدهش
* مدير تحرير صحيفة الثورة احمد نعمان عبيد مدير تحرير الثورة نت عبدالقدوس طه
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احصائية العدوان الغاشم علي اليمن ليوم الاربعاء
الجيش واللجان يصدون زحف للمرتزقة في كرش بلحج
القوة الصاروخية تستهدف مواقع وتحصينات مرتزقة العدوان بتعز
المحطة المركزية برأس كتنيب تحذر بخروجها عن الخدمة بشكل نهائي
نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يؤكد عزم الحكومة على مكافحة ظاهرة التهريب بكل اشكالها
العدوان يستهدفون منازل المواطنين بمديرية حريب بمأرب
النقيب يتفقد المعهد الفندقي بمديرية سعوان بصنعاء
وزير المياه ومحافظ ذمار يناقشان أوضاع المياه بالمحافظة
الكهرباء والاتصالات يناقشان تفعيل مشروع استكمال إنارة شوارع العاصمة
زيد يدعو الشباب للاستفادة من تجارب السياسيين في تدشين اللقاء الشبابي
وزير الخارجية يلتقي الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي
تنسيق التعاون بين وزارة حقوق الانسان والمنظمات
القبض على رئيس عصابة تهريب وبيع المخدرات بالحديدة
إحصائية بجرائم العدوان ومرتزقته خلال الـ 24 ساعة الماضية
الإعلام الحربي يوزع مشاهد لخسائر المرتزقة بأطراف ميدي والرمضة
“اسرائيل”قلقه عقب استهداف الفرقاطة السعودية
ضبط خمسين عبوة ناسفة بمديرية أرحب بصنعاء
قتلى من المرتزقة بقصف استهدف تجمعاتهم جنوب المخا بتعز
قصف تجمعات العدو السعودي بنجران وجيزان وعسير
الشامي يفتتح مركز الملاحة الجوي التابع لهيئة الطيران
الحريري يتفقد أحوال الجرحى والمصابين بالحديدة
شرف:تدهور شديد للوضع الإنساني بسبب العدوان
الصناعة تضبط 750 طن مواد غذائية منتهية
تدمير دبابة ومصرع تسعة من المرتزقة في نهم
احصائية العدوان الغاشم علي اليمن ليوم الاربعاء
الجيش واللجان يصدون زحف للمرتزقة في كرش بلحج
القوة الصاروخية تستهدف مواقع وتحصينات مرتزقة العدوان بتعز
المحطة المركزية برأس كتنيب تحذر بخروجها عن الخدمة بشكل نهائي
15 غارة يشنها العدوان على مديرية همدان
إستشهاد وإصابة ثلاثة مواطنين بينهم طفلة بغارتين لطيران للعدوان على بني مطر
الجيش واللجان تقتحم موقع المقرن العسكري وتدمر خمس آليات ومخزن أسلحة بجيزان
رئيس المجلس السياسي الأعلى يستقبل قيادات ومشائخ وشخصيات إجتماعية من الضالع
لبوزة يؤكد أن العدوان تسبب بإنهيار شامل لخدمات الأمان الإجتماعي
العدوان السعودي يواصل جرائمه الوحشية بحق الشعب اليمني
الجيش واللجان يواصلون استهداف مواقع الجيش السعودي ومرتزقته بمختلف الجبهات
وحدات من الجيش واللجان يصدون زحف للمرتزقة بنهم
تدمير شاحنة عسكرية للمرتزقة بصرواح مأرب
أبطال الجيش واللجان أمنو جبل الروي غرب تعز
ماكغولدريك: القصف الجوي للجسور والعمليات العسكرية في ذوباب والمخا تهدد حياة اليمنيين
الخارجية: أي حديث عن إقامة مناطق آمنة للآجئين والنازحين في اليمن أمر غير مقبول
بن حبتور ينوه بالصمود الأسطوري لجميع شرائح المجتمع رغم التداعيات التي يخلفها العدوان
رئيس حزب المؤتمر يدعو إلى الإبتعاد عن المناكفات التي لا تخدم سوى العدوان
صاروخ بالستي يوقع عشرات القتلى بينهم عناصر من الجنجويد في جزيرة زقر
تقرير أممي: ضبط أمريكيون يساندون تحالف العدوان السعودي في الحرب على اليمن
شرف يؤكد رفض المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ لإي محاولات من شأنها مضايقة المواطنين اليمنيين
الصماد يستقبل عدد من أبطال الجيش واللجان الشعبية المحررين من الأسر
وزير الإعلام يؤكد ضرورة وجود رؤية تطويرية لتنظيم عمل الصحافة المحلية
العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون جرائمهم الوحشية بحق الشعب اليمني
مقتل عدد من المرتزقة وتدمير آليات عسكرية في زحف فاشل في ميدي
مقبولي :اليمن يمتلك كافة المقومات الاقتصادية والموارد الزراعية والصناعية لتحقيق الأمن الغذائي
استشهاد مواطنين اثنين في غارات عدوانية على المخا بتعز
صاروخا بالستيا يدك معسكر الغزاة في جزيرة زقر بالبحر الأحمر
كسر زحف لقوى العدوان على سلسلة العمري شرق ذباب بتعز
الجيش واللجان يواصلون استهداف مواقع الجيش السعودي ومرتزقته في مختلف الجبهات
احصائية العدوان الغاشم علي اليمن ليوم الاربعاء
الجيش واللجان يصدون زحف للمرتزقة في كرش بلحج
القوة الصاروخية تستهدف مواقع وتحصينات مرتزقة العدوان بتعز
المحطة المركزية برأس كتنيب تحذر بخروجها عن الخدمة بشكل نهائي
15 غارة يشنها العدوان على مديرية همدان
إستشهاد وإصابة ثلاثة مواطنين بينهم طفلة بغارتين لطيران للعدوان على بني مطر
الجيش واللجان تقتحم موقع المقرن العسكري وتدمر خمس آليات ومخزن أسلحة بجيزان
الآن
18:01
طيران العدوان يشن 15 غارة على مديرية همدان
17:56
إستشهاد وإصابة ثلاثة مواطنين بينهم طفلة بغارتين لطيران العدوان على بني مطر
17:47
إستشهاد وإصابة ثلاثة مواطنين بينهم طفلة بغارتين لطيران العدوان على بني مطر
17:13
وحدات الجيش واللجان الشعبية تقتحم موقع المقرن العسكري وتدمير خمس آليات ومخزن أسلحة بجيزان
14:57
وحدات من الجيش واللجان يصدون زحف للمرتزقة باتجاه جبال يام بمديرية نهم
14:51
تدمير شاحنة عسكرية للمرتزقة ومصرع طاقمها بمديرية صرواح بمأرب
14:46
أبطال الجيش واللجان الشعبية يتمكنوا من تأمين جبل الروي غرب تعز
00:38
محافظة صنعاء: طيران العدوان السعودي يشن غارة على جسر عقد عصفرة بمديرية بني مطر
00:35
تعز: طيران العدوان السعودي يشن 4 غارات على فقاسة لأحد المواطنين بمفرق المخاء مديرية موزع
00:05
الحديدة: غارتان لطيران العدوان السعودي على منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف
23:25
نجران: استهداف تجمعات لمرتزقة العدوان بالصواريخ والقذائف في موقع نور عين قبالة منفذ الخضراء وفي رقابة السديس
23:14
الحديدة: غارتان لطيران العدوان السعودي على كيلو 16 وغارتان على منطقة الجبانة
23:08
نجران: مدفعية الجيش واللجان تستهدف تجمعات لمرتزقة العدوان خلف جبال عليب بعدد من القذائف وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم
21:57
صنعاء: الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية يضبطون خمسين عبوة ناسفة بمديرية أرحب
21:31
جيزان: الجيش واللجان يستهدفون موقع الزقيلة السعودي العسكري بعدد من صواريخ الكاتيوشا
أخبار وتقارير
العدوان يستهدفون منازل المواطنين بمديرية حريب بمأرب
فبراير 01, 2017 م 20:04
النقيب يتفقد المعهد الفندقي بمديرية سعوان بصنعاء
فبراير 01, 2017 م 17:46
وزير المياه ومحافظ ذمار يناقشان أوضاع المياه بالمحافظة
فبراير 01, 2017 م 17:09
الكهرباء والاتصالات يناقشان تفعيل مشروع استكمال إنارة شوارع العاصمة
فبراير 01, 2017 م 17:03
زيد يدعو الشباب للاستفادة من تجارب السياسيين في تدشين اللقاء الشبابي
فبراير 01, 2017 م 16:49
وزير الخارجية يلتقي الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي
فبراير 01, 2017 م 16:29
عربي ودولي
الجيش السوري يحرزا تقدما في المعارك ضد “داعش” في عدة محاور
فبراير 01, 2017 م 23:30
العنف باوكرانيا “يقلق” مجلس الامن
فبراير 01, 2017 م 19:43
الاعلام الدولي يتداول قصف بارجة العدوان
فبراير 01, 2017 م 18:21
رفض ياباني لانتقدات ترامب لطوكيو
فبراير 01, 2017 م 17:41
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28 يناير 2017
27 يناير 2017م
أصداء العدوان
تداعيات خطيرة على المنطقة السعودية تنقل ارهابيين الى اليمن للقتال في صفوف التحالف
يناير 15, 2017 م 00:56
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لوماتان دالجيري الفرنسية : تراث سقطرى العالمي مهدد بالاندثار بسبب العدوان السعودي على اليمن
يناير 07, 2017 م 20:12
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ذي صن: السعودية تستغل الدين لتبرير احكامها الجائرة والقضاء مسيّس وغير نزيه
يناير 04, 2017 م 00:00
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تفاقم الخلافات داخل الأسرة المالكة وأمراء آل سعود قلقون من محاولات التفرد بالسلطة
ديسمبر 31, 2016 م 18:49
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التورط الأمريكي في اليمن
ديسمبر 31, 2016 م 13:40
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صور الأقمار الصناعية تفضح بذخ الملك السعودي، رغم اتباع سياسة تقشف قاسية على المواطنين
ديسمبر 31, 2016 م 00:32
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دراسة: عقار للسل قد يساعد في علاج مرض التوحد
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حدث غامض يُدمر 11 ألف مجرة
رياضة
زيد يدعو الشباب للاستفادة من تجارب السياسيين في تدشين اللقاء الشبابي
منتخب لبنان على أعتاب إحراز لقب بطولة غرب آسيا لكرة السلة
التحقيق الصحفي يسقط في فخ التعادل مع الاستطلاع والتقرير يرتقي
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الفنان جورج وسوف يؤكد إن الرئيس الأسد بصحة جيدة
وفاة الفنان عبد اللطيف يعقوب
هيـئة الآثار: تم اعداد تقرير بالـ 50 قطعة الأثرية التي ضبطتها الاجهزة الامنيه بأمانة العاصمة
اقتصاد
نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يؤكد عزم الحكومة على مكافحة ظاهرة التهريب بكل اشكالها
انخفاض معدل البطالة بمنطقة اليورو لأدنى مستوى منذ 7 أعوام
مقبولي :اليمن يمتلك كافة المقومات الاقتصادية والموارد الزراعية والصناعية لتحقيق الأمن الغذائي
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فبراير 01, 2017 م 00:00
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قضايا هامة على طاولة وزير العدل
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المدينة السعودية .. والزلزال اليماني
فبراير 01, 2017 م 00:00
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