يناير 10, 2017 صنعاء 12:04 ص
أهداف الثورة اليمنية
التحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتها وإقامة حكم جمهوري عادل وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات.
بناء جيش وطني قوي لحماية البلاد وحراسة الثورة ومكاسبها.
رفع مستوى الشعب إقتصاديا وإجتماعيا وسياسياً وثقافياً.
إنشاء مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل مستمد أنظمته من روح الاسلام الحنيف.
العمل على تحقيق الوحدة الوطنية في نطاق الوحدة العربية الشاملة.
إحترام مواثيق الامم المتحدة والمنظمات الدولية والتمسك بمبدأ الحياد الايجابي وعدم الانحياز والعمل على إقرار السلام العالمي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بين الأمم.
نحن
* موقع الثورة نت ـ يصدر عن مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر ـ وزارة الإعلام ـ الجمهورية اليمنية.
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مصدر ينفي ما تداولته المواقع الإلكترونية بإنتقال رئيس المجلس السياسي الأعلى للإقامة بالحديدة
ضابط سعودي ينشق عن الجيش ويتوعد بنشر وثائق حول ارتكاب النظام السعودي جرائم حرب في اليمن
مصرع قيادي تابع لمرتزقة العدوان وعدد من مرافقيه بشبوة “الاسماء”
الجندي: الجيش واللجان حققوا انتصارات نوعية بتعز وما حدث في ذباب كان معركة مصيرية فاصلة
خسائر فادحة للمرتزقة في زحف فاشل باتجاه ذباب
3 شهداء جراء قصف الأباتشي في المخا وباب المندب
ترتيبات للإفراج عن 30 من المغرر بهم بتعز
وزير الصناعة يؤكد استعداد الوزارة تذليل أي صعوبات تواجه القطاع الخاص
قتلى وجرحى بقصف مدفعي استهدف تجمعات للمرتزقة بلحج
إب:الإفراج عن سجينة بدعم من فاعلي خير
الراعي يشيد بدور شباب اليمن بمواجهة العدوان
وزير الداخلية يؤكد ضرورة رفع الجاهزية الأمنية
شرف يعزي نظيره الإيراني بوفاة الرئيس الأسبق رفسنجاني
قضف تجمعات لمرتزقة العدوان في جبل جرداد بتعز
مصرع قيادي في مرتزقة العدوان و11من مرافقيه بشبوة
الزراعة تدعو المنظمات الدولية لدعم المزارعين المتضررين من الحرب والحصار
الأحوال المدنية تمنح 28 ألف و421 شهادة ميلاد لمحافظات لحج والضالع وحجة
مقتل وإصابة 19 جنديا إسرائيليا دهسا في القدس المحتلة
شهداء وجرحى بغارات عدوانية استهدفت بئر مياه بالمخا
خمس غارات عدوانية على مديرية بني حشيش
وزير الشباب يناقش أوضاع اتحاد كرة القدم وعودة المسابقات الرسمية
توثيق 192 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين في الأرض الفلسطينية خلال 2016
غداً انطلاق بطولة الفروسية بمشاركة واسعة بصنعاء
ضبط كميات من الصواريخ والأسلحة بمديرية أرحب بصنعاء
مصدر ينفي ما تداولته المواقع الإلكترونية بإنتقال رئيس المجلس السياسي الأعلى للإقامة بالحديدة
ضابط سعودي ينشق عن الجيش ويتوعد بنشر وثائق حول ارتكاب النظام السعودي جرائم حرب في اليمن
مصرع قيادي تابع لمرتزقة العدوان وعدد من مرافقيه بشبوة “الاسماء”
الجندي: الجيش واللجان حققوا انتصارات نوعية بتعز وما حدث في ذباب كان معركة مصيرية فاصلة
العدوان السعودي ينهزم في معركة «باب المندب»
صد زحف باتجاة منطقة المدفون بنهم ومصرع وإصابة العشرات من المرتزقة
غارات طيران العدوان تخلف دماراً كبيراً في الممتلكات العامة والخاصة
الصماد يبعث برقية عزاء في وفاة عضو مجلس الشورى عبدالسلام العنسي
المرتزقة بتعز هدفا للجيش واللجان
رئيس المجلس السياسي الأعلى يعزي في وفاة الرئيس الإيراني الأسبق رفسنجاني
ملاحم بطولية يسطرها أبطال الجيش واللجان غرب تعز وخسائر فادحة يتكبدها المرتزقة
رئيس المجلس السياسي الأعلى يوجه الحكومة بتوفير التسهيلات التي يتطلبها القطاع الزراعي
إصابة قائد اللواء الثالث حزم المعين من تحالف العدوان خلفا للصبيحي وقائد كتيبة اللواء الأول
بن حبتور: أي نشاط لا يعبر عن حالة الشعب اليمني يعد إتساق مع دبلوماسية العدوان وأهدافه في تدمير اليمن
الصماد يوجه الحكومة بسرعة دراسة إلغاء تصاريح الصيد الأجنبي بالمياه الإقليمية
لبوزة يلتقي محافظ لحج ويشيد بدور المحافظة بمواجهة العدوان
رئيس المجلس السياسي الأعلى يزور مركز رعاية وتأهيل الأطفال المعاقين بالحديدة
رئاسة البرلمان تقر توجيه رسالة لمجلس الدوما الروسي والمؤسسات النقدية الدولية
الصماد يفتتح مبنى فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالحديدة
تطهير واستعادة خمسة مواقع بتعز وتدمير المدرعة الأسطورة لتحالف العدوان
خمس غارات للعدوان السعودي على صرواح مأرب
استهداف جنود ومواقع العدو السعودي في جبهات القتال
غارات العدوان السعودي على محافظات الجمهورية
الصماد يتفقد القاعدة البحرية والدفاع الساحلي بالحديدة
خبير تشيكي: العدوان السعودي أوصل اليمن إلى كارثة إنسانية
رئيس المجلس السياسي الأعلى يضع حجر الأساس لعدد من مشاريع الكهرباء والطرقات
بن حبتور:القطاع الخاص ثبت في ظل السلام وفترة الحرب وينبغي أن يحظى برعاية ودعم الحكومة
وزير الخارجية: تواصل الاتصالات والجهود في جانب الاعداد لأي مفاوضات سياسية قادمة
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان بينهم القيادي “عمر الصبيحي”في كهبوب بلحج
الصماد يوجه حكومة الإنقاذ بسرعة معالجة الاضرار التي لحقت بميناء الحديدة
مصدر ينفي ما تداولته المواقع الإلكترونية بإنتقال رئيس المجلس السياسي الأعلى للإقامة بالحديدة
ضابط سعودي ينشق عن الجيش ويتوعد بنشر وثائق حول ارتكاب النظام السعودي جرائم حرب في اليمن
مصرع قيادي تابع لمرتزقة العدوان وعدد من مرافقيه بشبوة “الاسماء”
الجندي: الجيش واللجان حققوا انتصارات نوعية بتعز وما حدث في ذباب كان معركة مصيرية فاصلة
العدوان السعودي ينهزم في معركة «باب المندب»
صد زحف باتجاة منطقة المدفون بنهم ومصرع وإصابة العشرات من المرتزقة
غارات طيران العدوان تخلف دماراً كبيراً في الممتلكات العامة والخاصة
الآن
22:57
عمران: 3 غارات لطيران العدوان على منطقة كمران بمديرية ذيبين
22:53
تعز: انكسار زحف من عدة اتجاهات لمرتزقة العدوان باتجاه ذباب، وتكبيد العدو خسائر فادحة
22:46
صعدة: استشهاد امرأة إثر غارات لطيران العدوان على مزرعة مواطن في آل الزماح بمديرية باقم
21:58
تعز: طيران العدوان السعودي يشن غارتين على مدينة ذباب
21:57
الحديدة: طيران العدوان السعودي يعاود قصف الدفاع الساحلي بغارتين ليصبح الإجمالي 5 غارات حتى الآن
20:24
صعدة: 9 غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي على مناطق آل الزماح والجذوة والسداد بمديرية باقم خلال الساعات الماضية
20:23
نهم : استهداف تجمعات وتعزيزات أطقم للمنافقين في منطقة النشيف ومعسكر الفرضة بمديرية نهم بقذائف المدفعية والهاون
20:23
تعز : غارتان لطيران العدوان السعودي الأمريكي على منطقة الجديد بمديرية ذباب
17:15
الجوف : قتلى وجرحى من المرتزقة في انفجار لغم أرضي خلال محاولة التقدم في مديرية الغيل
16:30
عسير : مصرع وجرح عسكريين سعوديين وهروب للاليات في استهداف مدفعي مكثف على موقع الشرقية في الربوعة
16:28
مأرب : قصف مدفعي لمرتزقة العدوان على مزارع المواطنين بمنطقة آل حجلان بمديرية صرواح
16:27
تعز : قصف مدفعي على تجمعات المرتزقة في جبل راسان في مديرية الوازعيه
16:26
لحج : قتلى وجرحى من المرتزقة في قصف مدفعي استهدف تجعاتهم في منطقة كرش
11:45
المرتزقة بتعز هدفا للجيش واللجان
11:40
مدفعية الجيش واللجان تستهدف تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي في مقبنة بمحافظة تعز
أخبار وتقارير
خسائر فادحة للمرتزقة في زحف فاشل باتجاه ذباب
يناير 09, 2017 م 23:11
3 شهداء جراء قصف الأباتشي في المخا وباب المندب
يناير 09, 2017 م 22:09
ترتيبات للإفراج عن 30 من المغرر بهم بتعز
يناير 09, 2017 م 22:02
قتلى وجرحى بقصف مدفعي استهدف تجمعات للمرتزقة بلحج
يناير 09, 2017 م 18:50
إب:الإفراج عن سجينة بدعم من فاعلي خير
يناير 09, 2017 م 17:14
الراعي يشيد بدور شباب اليمن بمواجهة العدوان
يناير 09, 2017 م 17:11
عربي ودولي
الاعتقال “للفرح” بعملية القدس بدهس العدو الاسرائيلي
يناير 09, 2017 م 17:27
اوروبا مقتل 20 شخصا بعاصفة ثلجية
يناير 09, 2017 م 16:08
وفاة الرئيس الإيراني الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني
يناير 09, 2017 م 15:52
سول تهدد بيونغ يانغ بعقوبات دولية
يناير 09, 2017 م 15:40
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9 يناير 2017
8 يناير 2017
7 يناير 2017م
6-يناير-2017
5 يناير 2017
أصداء العدوان
لوماتان دالجيري الفرنسية : تراث سقطرى العالمي مهدد بالاندثار بسبب العدوان السعودي على اليمن
يناير 07, 2017 م 20:12
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ذي صن: السعودية تستغل الدين لتبرير احكامها الجائرة والقضاء مسيّس وغير نزيه
يناير 04, 2017 م 00:00
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تفاقم الخلافات داخل الأسرة المالكة وأمراء آل سعود قلقون من محاولات التفرد بالسلطة
ديسمبر 31, 2016 م 18:49
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التورط الأمريكي في اليمن
ديسمبر 31, 2016 م 13:40
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صور الأقمار الصناعية تفضح بذخ الملك السعودي، رغم اتباع سياسة تقشف قاسية على المواطنين
ديسمبر 31, 2016 م 00:32
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اليمن تعيش اسواء ازمة اقتصادية بسبب العدوان السعودي
ديسمبر 30, 2016 م 23:40
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