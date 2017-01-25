يناير 26, 2017 صنعاء 3:20 م
أهداف الثورة اليمنية
التحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتها وإقامة حكم جمهوري عادل وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات.
بناء جيش وطني قوي لحماية البلاد وحراسة الثورة ومكاسبها.
رفع مستوى الشعب إقتصاديا وإجتماعيا وسياسياً وثقافياً.
إنشاء مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل مستمد أنظمته من روح الاسلام الحنيف.
العمل على تحقيق الوحدة الوطنية في نطاق الوحدة العربية الشاملة.
إحترام مواثيق الامم المتحدة والمنظمات الدولية والتمسك بمبدأ الحياد الايجابي وعدم الانحياز والعمل على إقرار السلام العالمي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بين الأمم.
نحن
* موقع الثورة نت ـ يصدر عن مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر ـ وزارة الإعلام ـ الجمهورية اليمنية.
* الإدارة العامة ـ صنعاء شارع المطار. تحويلة : ٣٣٠١١٤ ـ ٣٢١٥٣٢/٣ * المبيعات : ٢٧٤٠٣٩ – فاكس : ٢٧٠٠٠٦٤ * الاعلانات : ٢٧٤٠٣٩ – فاكس : ٢٧٤٠٣٥
* نائب رئيس مجلس الادارة ـ نائب رئيس التحرير أسامة حسن ساري
* نائب رئيس مجلس الادارة للشؤون المالية والموارد البشرية فيصل صالح مدهش
* مدير تحرير صحيفة الثورة احمد نعمان عبيد مدير تحرير الثورة نت عبدالقدوس طه
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مجلس الوزراء يواصل مناقشة السبل الكفيلة بتخصيص الدعم اللازم للجبهات وتعزيز صمود الشعب اليمني
مصرع العشرات من مرتزقة العدوان حاولوا الزحف بإتجاه المخا ومنطقة العمري بتعز
لبوزة يؤكد ضرورة انشاء محاكم مستعجلة للفصل في قضايا المال العام
وزيرة حقوق الانسان تؤكد اهمية مناصرة منظمات المجتمع المدني لإيقاف العدوان على اليمن
ست غارات عدوانية على مديرية نهم
الحديدة: أبناء مديرية حيس يعلنون النفير العام
إستشهاد مواطن بقصف طيران العدوان جسر القصبة بالمحويت
كاك بنك يؤكد استمراره بصرف المرتبات عبر فروعه بالمحافظات
إحراق آلية عسكرية للمرتزقة في قصف مدفعي بالجوف
قصف مدفعي يستهدف تجمعات للجنود السعوديين بجيزان
ناطق القوات المسلحة ينفي السيطرة على المخا
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على صرواح بمأرب
غداً..فريق كلية الشرطة يختتم منافساته المؤهلة للمرحلة الثانية من دوري التقاط الاوتاد
مسلحو المرتزقة بتعز يفجرون مبنى الأمن السياسي
طيران العدوان يشن 13 غارة على مديرية سنحان
انتحاري يفجر نفسه بعد اكتشافه في الرضمة بإب
قتلى في زحف فاشل للمرتزقة باتجاه الأربعين بتعز
30 غارة عدوانية وأكثر من 150 صاروخ على المخا
مصرع ثلاثة من المرتزقة بعمليات قنص في نجران
وزير النقل : اغلاق مطار صنعاء الدولي منافياً لجميع الاتفاقات والمواثيق الدولية
شيبان:استهداف المنشئات الصناعية صورة واضحة للحرب الاقتصادية على بلادنا
25 يناير يوماً وطنياً لصحة ورعاة الطفل اليمني
وزير الخارجية يلتقي القائم بأعمال السفارة الروسية والمنسق المقيم للامم المتحدة
حملة تغريدات للمطالبة برفع الحظر على المطارات
مجلس الوزراء يواصل مناقشة السبل الكفيلة بتخصيص الدعم اللازم للجبهات وتعزيز صمود الشعب اليمني
مصرع العشرات من مرتزقة العدوان حاولوا الزحف بإتجاه المخا ومنطقة العمري بتعز
لبوزة يؤكد ضرورة انشاء محاكم مستعجلة للفصل في قضايا المال العام
وزيرة حقوق الانسان تؤكد اهمية مناصرة منظمات المجتمع المدني لإيقاف العدوان على اليمن
هيئة رئاسة مجلس النواب تقر دعوة مجلس النواب للإنعقاد السبت الموافق 4 فبراير المقبل
وزير الخارجية يثمن دور برنامج الغذاء العالمي في اليمن
إسقاط طائرة أباتشي تابعة للعدوان السعودي في المخا
العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون استهداف المواطنين وممتلكاتهم
قوات الجيش واللجان تحقق انتصارات ميدانية خلال الساعات الماضية
الإعلام الحربي يوزع صور تكذب مزاعم العدوان السيطرة على ميناء المخا بتعز
تدمير آليتين عسكريتين سعوديتين قبالة نجران
الخارجية تقدر جهود ومساعي مبعوث الأمم المتحدة الرامية لوقف العدوان ورفع الحصار عن اليمن
مصرع وجرح عدد كبير من المرتزقة في تعز
الجيش واللجان يتصدون لزحف مرتزقة العدوان بلحج
شيبان:استهداف المنشئات الصناعية صورة واضحة للحرب الاقتصادية على بلادنا
رئيس المجلس السياسي الاعلى يستقبل رئيس حكومة الانقاذ الوطني ووزير الخارجية
غارات هستيرية للعدوان السعودي على محافظات الجمهورية
الجيش واللجان يواصلون تحقيق الانتصارات خلال الـ 24 ساعة الماضية .
العدوان السعودي يشن ست غارات على شبوة
غارات عنيفة على العاصمة صنعاء
انفجارات كبيرة بمعسكر الغزاة في باب المندب إثر ضربة الصاروخ الباليستي
صد زحوفات للمرتزقة في تعز
العدوان يستهدف موكب للمرتزق قائد المحور الغربي
وقفة احتجاجية وعرض عسكري مهيب بأرحب لمواجهة العدوان
المجلس السياسي الأعلى يطلع على الخطط العسكرية لوزارة الدفاع لدحر العدوان
الراعي يستقبل عددا من قيادات المحافظات الجنوبية
غارات هستيرية للعدوان السعودي على عدة محافظات
انتصارات كبيرة للجيش واللجان في مختلف الجبهات
وزير الخارجية يلتقي ولد الشيخ
وزير الإعلام يؤكد على اهمية جاهزية أبناء الشعب اليمني للقتال ومواجهة العدوان
مجلس الوزراء يواصل مناقشة السبل الكفيلة بتخصيص الدعم اللازم للجبهات وتعزيز صمود الشعب اليمني
مصرع العشرات من مرتزقة العدوان حاولوا الزحف بإتجاه المخا ومنطقة العمري بتعز
لبوزة يؤكد ضرورة انشاء محاكم مستعجلة للفصل في قضايا المال العام
وزيرة حقوق الانسان تؤكد اهمية مناصرة منظمات المجتمع المدني لإيقاف العدوان على اليمن
هيئة رئاسة مجلس النواب تقر دعوة مجلس النواب للإنعقاد السبت الموافق 4 فبراير المقبل
وزير الخارجية يثمن دور برنامج الغذاء العالمي في اليمن
إسقاط طائرة أباتشي تابعة للعدوان السعودي في المخا
الآن
23:08
صنعاء:غارة لطيران العدوان على جبل العوينة في منطقة ضبوعة بمديرية نهم
23:06
طيران العدوان يلقي قنبلة صوتية في سماء مدينة صعدة
23:01
طيران العدوان يشن ثلاث غارات استهدفت منطقة الروضة بصنعاء محدثة أضراراً بالغة بمنازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة
22:58
الجوف: مصرع 8 من مرتزقة العدوان وجرح آخرين بقصف مدفعي استهدف تجمعا لهم في صبرين بمديرية خب الشعف
21:34
تعز: العدوان يلقي قنبلتين عنقوديتين على قرية الزهيرة وحارة السويس بمدينة المخاء
21:32
الجوف: قتلى وجرحى من المرتزقة واحراق آليه عسكرية بقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم بمنطقة الجنجر
21:21
تعز: صد زحفين لمرتزقة العدوان بإتجاه المخا ومنطقة العمري بتعز ومصرع العشرات في صفوفهم
18:01
صعدة: غارة لطيران العدوان على منطقة مندبة بمديرية باقم
17:59
عسير: قصف مدفعي للجيش واللجان على موقعي ملطة والشبكة في منفذ علب محققا إصابات مباشرة
17:57
لقمان: التضليل الإعلامي من قبل العدوان ومرتزقته لانتصارات وهمية محاولات يائسة لتغطية الهزائم النكراء والخسائر الكبيرة التي يتعرضون لها
17:55
لقمان: قوات الجيش واللجان تسيطر على مسرح العمليات القتالية على امتداد الساحل الغربي وتمتلك زمام المبادرة وإدارة المعارك بمقدرة عسكرية عالية
17:53
ناطق القوات المسلحة العميد شرف لقمان ينفي مزاعم اعلام العدوان في السيطرة على المخا
17:43
صعدة: 4 غارات لطيران العدوان السعودي على منطقة البقع بمديرية كتاف
16:51
جيزان: قنص جندي سعودي في موقع القرن
21:23
الحديدة: غارتان لطيران العدوان السعودي على منطقة كيلو 16
أخبار وتقارير
ست غارات عدوانية على مديرية نهم
يناير 25, 2017 م 22:15
الحديدة: أبناء مديرية حيس يعلنون النفير العام
يناير 25, 2017 م 22:03
إستشهاد مواطن بقصف طيران العدوان جسر القصبة بالمحويت
يناير 25, 2017 م 21:46
إحراق آلية عسكرية للمرتزقة في قصف مدفعي بالجوف
يناير 25, 2017 م 21:30
قصف مدفعي يستهدف تجمعات للجنود السعوديين بجيزان
يناير 25, 2017 م 17:41
ناطق القوات المسلحة ينفي السيطرة على المخا
يناير 25, 2017 م 17:17
عربي ودولي
العدو الأسرائيلي يقدم العلاج الطبي للجماعات المسلحة في جنوب سوريا
يناير 25, 2017 م 21:30
انطلاق “قطار النصر” بحلب السورية
يناير 25, 2017 م 19:58
الصين تهدد واشنطن بصواريخها الباليستية
يناير 25, 2017 م 19:49
مصر الشعب.. بذكرى ثورة يناير
يناير 25, 2017 م 19:44
الصفحة الأولى
25 يناير 2017
24 يناير 2017
23 يناير 2017م
21 يناير 2017
20 يناير 2017
أصداء العدوان
تداعيات خطيرة على المنطقة السعودية تنقل ارهابيين الى اليمن للقتال في صفوف التحالف
يناير 15, 2017 م 00:56
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لوماتان دالجيري الفرنسية : تراث سقطرى العالمي مهدد بالاندثار بسبب العدوان السعودي على اليمن
يناير 07, 2017 م 20:12
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ذي صن: السعودية تستغل الدين لتبرير احكامها الجائرة والقضاء مسيّس وغير نزيه
يناير 04, 2017 م 00:00
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تفاقم الخلافات داخل الأسرة المالكة وأمراء آل سعود قلقون من محاولات التفرد بالسلطة
ديسمبر 31, 2016 م 18:49
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التورط الأمريكي في اليمن
ديسمبر 31, 2016 م 13:40
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صور الأقمار الصناعية تفضح بذخ الملك السعودي، رغم اتباع سياسة تقشف قاسية على المواطنين
ديسمبر 31, 2016 م 00:32
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منوعات
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روسيا: فحوص فنية على صواريخ قد تؤخر إطلاق أقمار صناعية
الإعلان عن تقديم العلاج المجاني في 25 يناير لأطفل اليمن
رياضة
التحقيق ينفرد بصدارة بطولة كأس الصمود الإعلامي لكرة القدم
غداً..فريق كلية الشرطة يختتم منافساته المؤهلة للمرحلة الثانية من دوري التقاط الاوتاد
ترشيح 23 لاعبا لدورة التضامن الإسلامي الرابعة في باكو
أدب وفن
إجراءات لإيقاف المخالفات التي تتهدد “صنعاء القديمة”
بـُركـانُ الـغـضـب
“شيئاً” من سيرتي مع (غاندي اليمن)
اقتصاد
كاك بنك يؤكد استمراره بصرف المرتبات عبر فروعه بالمحافظات
ضبط 5ر7 طن من بذور البطاطس المهربة بذمار
وزير الزراعة يؤكد على أهمية إلتزام تجار المدخلات الزراعية بفتح حسابات بنكية
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يناير 25, 2017 م 00:00
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بالمختصر المفيد.. الانتحار في ذباب والمندب
يناير 24, 2017 م 10:10
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