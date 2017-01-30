يناير 30, 2017 صنعاء 3:39 ص
أهداف الثورة اليمنية
التحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتها وإقامة حكم جمهوري عادل وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات.
بناء جيش وطني قوي لحماية البلاد وحراسة الثورة ومكاسبها.
رفع مستوى الشعب إقتصاديا وإجتماعيا وسياسياً وثقافياً.
إنشاء مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل مستمد أنظمته من روح الاسلام الحنيف.
العمل على تحقيق الوحدة الوطنية في نطاق الوحدة العربية الشاملة.
إحترام مواثيق الامم المتحدة والمنظمات الدولية والتمسك بمبدأ الحياد الايجابي وعدم الانحياز والعمل على إقرار السلام العالمي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بين الأمم.
نحن
* موقع الثورة نت ـ يصدر عن مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر ـ وزارة الإعلام ـ الجمهورية اليمنية.
* الإدارة العامة ـ صنعاء شارع المطار. تحويلة : ٣٣٠١١٤ ـ ٣٢١٥٣٢/٣ * المبيعات : ٢٧٤٠٣٩ – فاكس : ٢٧٠٠٠٦٤ * الاعلانات : ٢٧٤٠٣٩ – فاكس : ٢٧٤٠٣٥
* نائب رئيس مجلس الادارة ـ نائب رئيس التحرير أسامة حسن ساري
* نائب رئيس مجلس الادارة للشؤون المالية والموارد البشرية فيصل صالح مدهش
* مدير تحرير صحيفة الثورة احمد نعمان عبيد مدير تحرير الثورة نت عبدالقدوس طه
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مقبولي: حكومة الإنقاذ تولي صعدة اهتماماً كبيراً بوصفها من المحافظات المحرومة
حكومة الانقاذ تدين الجريمة الكبرى التي ارتكبتها قوات المارينز الامريكي في البيضاء
لبوزة يوجه بوضع خطة مالية عاجلة تعزز صمود الشعب اليمني
مصادر:اتصال ترامب بقادة السعودية والإمارات سيتطرق الى العدوان على اليمن
جورج خوري: جهود أممية لإعادة فتح مطار صنعاء
مناقشة فرص الإستثمار في المجال النفطي بالحديدة
ترقية عسكريان صهيونيا أطلقا النار على فلسطيني مقيد
طيران العدوان يقصف مرتزقته بسلسلة غارات بتعز
استعداد حكومي لدعم مشاريع الاستثمار السمكي
التربية تدين استهداف العدوان مدرسة الشهيد السروري بالمخا
القوسي يطلع على تدريب دفعة من اللجان الشعبية تم دمجها للداخلية
عطية يوجه بسرعة فتح طريق صنعاء الحديدة بعد استهداف العدوان له
مصرع عشرات المرتزقة في زحف فاشل باتجاة الخضراء بالمخا
مناقشة قضايا التسرب من التعليم بصنعاء
صلية صواريخ تستهدف الجيش السعودي بظهران الجنوب
إحراق آلية للمرتزقة وإعطاب أخرى في هيجه العبد بتعز
القوسي يؤكد أهمية توعية المجتمع لتعزيز الأداء الأمني
توجيهات بسرعة إدخال المشتقات النفطية لتلبية إحتياجات السوق
ضبط مخزن أسلحة متنوعة تابع للمرتزقة بصنعاء
غارات عدوانية على منازل ومزارع المواطنين بمديرية صرواح
“داعش” يستنفر بعد هروب مسؤولة كتيبة الخنساء
عقبات يهيب برؤساء المحاكم سرعة الفصل بقضايا السجناء
القبض على لص متهم بسرقة ربع مليار ريال بالحديدة
القوة الصاروخية تستهدف تجمعا للمرتزقة بمنطقة ذباب بتعز
مقبولي: حكومة الإنقاذ تولي صعدة اهتماماً كبيراً بوصفها من المحافظات المحرومة
حكومة الانقاذ تدين الجريمة الكبرى التي ارتكبتها قوات المارينز الامريكي في البيضاء
لبوزة يوجه بوضع خطة مالية عاجلة تعزز صمود الشعب اليمني
مصادر:اتصال ترامب بقادة السعودية والإمارات سيتطرق الى العدوان على اليمن
قتلى وجرجى من المرتزقة في غارات لطائرة بدون طيار على مواقعهم بالبيضاء
هيئة رئاسة البرلمان تجدد دعوتها لأعضاء المجلس للإلتئام السبت المقبل
تدمير آلية عسكرية ومصرع عدد من مرتزقة العدوان بجبل صلب بمأرب
محتجون بصنعاء يطالبون الأمم المتحدة بفتح مطار صنعاء واستئناف الرحلات التجارية والإنسانية
مقتل عدد من المرتزقة بانفجار عبوة ناسفة بآلية عسكرية في ذباب بتعز
مواقع الجيش السعودي ومرتزقته في مرمى نيران الجيش واللجان بمختلف الجبهات
وزير الخارجية يدين استمرار دول العدوان في احتجاز رافعات ميناء الحديدة
مصرع وإصابة أعداد كبيرة من المرتزقة في مواجهات بمناطق السلان والغيل بالجوف
طيران العدوان السعودي يواصل استهداف المواطنين في عدد من المحافظات
الخارجية تؤكد عدم قانونية أي محاولات لتصنيف اليمن أو تحديد مواطنيها كمصدر للإرهاب
50 قتيل وجريح من المرتزقة يصلون إلى مستشفى باصهيب بعدن وطائرتين تنقل قتلى وجرحى سودانيين
القوة الصاروخية والمدفعية تدك تجمعات جنود العدو السعودي في نجران
الرويشان: الحكومة ستقدم كافة التسهيلات لانجاح مهام المنظمات الإنسانية في اليمن
المجلس السياسي الأعلى يدعو المجتمع الدولي لرفع الحظر عن مطار صنعاء الدولي
الجيش واللجان الشعبية يطهرون موقع جبل الخشبة بالضالع
العدوان يشن سبع غارات على صعدة
رئيس الوزراء يعزي في وفاة علي حسن باهارون
بن حبتور يستقبل رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في اليمن
رئيس الوزراء يوافق على مشروع اللائحة التنظيمية لهيئة الاستثمار
الصحة: وفاة ٢٢٠ طفلا بالثلاسيميا بالحديدة و12800 آخرين مهددون بالموت بسبب انعدام الأدوية بثلاث محافظات
ناطق الجيش يكشف عن استراتيجية الضربات المضادة في الساحل الغربي وانحصار العدو في ثغرة الاختراق
عشرات الشهداء والجرحى جراء غارات العدوان السعودي خلال الساعات الماضية
قوات الجيش واللجان تواصل استهداف مواقع الجيش السعودي ومرتزقته في مختلف الجبهات
الجيش واللجان يفشلون عملية زحف واسعة ويكبدون المرتزقة خسائر فادحة شمال ذباب بتعز
قائد الثورة يؤكد وجوب التحرك في الميدان لمواجهة الظلم والخطر على اليمن إنطلاقا من التوجيهات الإلهية
الجيش واللجان يواصلون استهداف مواقع الجيش السعودي ومرتزقته في مختلف الجبهات
مقبولي: حكومة الإنقاذ تولي صعدة اهتماماً كبيراً بوصفها من المحافظات المحرومة
حكومة الانقاذ تدين الجريمة الكبرى التي ارتكبتها قوات المارينز الامريكي في البيضاء
لبوزة يوجه بوضع خطة مالية عاجلة تعزز صمود الشعب اليمني
مصادر:اتصال ترامب بقادة السعودية والإمارات سيتطرق الى العدوان على اليمن
قتلى وجرجى من المرتزقة في غارات لطائرة بدون طيار على مواقعهم بالبيضاء
هيئة رئاسة البرلمان تجدد دعوتها لأعضاء المجلس للإلتئام السبت المقبل
تدمير آلية عسكرية ومصرع عدد من مرتزقة العدوان بجبل صلب بمأرب
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تعز: طيران العدوان يقصف مرتزقته بسلسلة غارات شمال ذباب وأطراف المخا ومصرع وإصابة العشرات منهم
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مصدر عسكري: طيران العدوان استهدف مديرية المخاء بأكثر من 250 غارة خلال الـ48 ساعة الماضية.
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مارب: 5 غارات لطيران العدوان على منطقة المخدرة بمديرية صرواح منها اثنتان بطائرة بدون طيار
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صعدة: قصف صاروخي سعودي يستهدف منطقة آل الشيخ بمديرية منبه
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عسير: صلية صواريخ الكاتيوشا تستهدف تجمعات الجيش السعودي في ظهران الجنوب محققة إصابة مباشرة
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تعز: إحراق آلية عسكرية للمرتزقة وإعطاب أخرى على طريق هيجه العبد وانفجار آلية اخرى في جبل الشبكة بذباب
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صنعاء: الأجهزة الأمنية تداهم مخزن أسلحة في مديرية أرحب بعد عملية رصد ومتابعة
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نجران: القوة الصاروخية تستهدف تجمعات للجنود السعوديين في موقع مستحدث شرقي موقع آل حماد، محققة إصابات مباشرة
17:20
البيضاء:طائرة بدون طيار تشن غارتين على مواقع مرتزقة العدوان في منطقة غرامة في مديرية الشرية
17:02
عسير:مدفعية الجيش واللجان تستهدف تجمع لمرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب
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يناير 30, 2017 م 01:08
طيران العدوان يقصف مرتزقته بسلسلة غارات بتعز
يناير 29, 2017 م 23:23
استعداد حكومي لدعم مشاريع الاستثمار السمكي
يناير 29, 2017 م 23:10
التربية تدين استهداف العدوان مدرسة الشهيد السروري بالمخا
يناير 29, 2017 م 22:54
القوسي يطلع على تدريب دفعة من اللجان الشعبية تم دمجها للداخلية
يناير 29, 2017 م 22:41
عطية يوجه بسرعة فتح طريق صنعاء الحديدة بعد استهداف العدوان له
يناير 29, 2017 م 22:34
عربي ودولي
ترقية عسكريان صهيونيا أطلقا النار على فلسطيني مقيد
يناير 30, 2017 م 00:01
العالم لترامب قرارك خاطئ
يناير 29, 2017 م 20:07
استشهاد واصابة 6 فلسطينيين بجنين
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ذي صن: السعودية تستغل الدين لتبرير احكامها الجائرة والقضاء مسيّس وغير نزيه
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