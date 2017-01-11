 أطفال اليمن يستنكرون أستهداف العدوان السعودي لمدرسة الفلاح بنهم

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الثورة نت /

استنكرت حكومة أطفال اليمن المجزرة البشعة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي في مدرسة الفلاح ببيت معصار مديرية نهم وأدت إلى استشهاد عدد من الطلاب والطالبات ووكيل المدرسة وإصابة عدد آخر .

وأكدت الحكومة في بيان صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ نسخة منه أن جريمة استهداف مدرسه الفلاح تضاف إلى جرائم الحرب التي ارتكبها ويرتكبها طيران العدوان بحق الأطفال والنساء والمدنيين منذ قرابة عامين بما في ذلك استهداف المنشئات التعليمية دون أي رادع ديني أو أخلاقي أو إنساني في ظل صمت دولي مريب يعكس حجم التآمر الدولي لتدمير اليمن أرضا و إنسانا.

وقال البيان : ” إن جريمة استهداف طلاب وطالبات مدرسة الفلاح بنهم تعد من جرائم الإبادة الجماعية التي نفذها طيران العدوان مع سبق الإصرار والترصد ، وبقدر ماكشفت هذه الجريمة من وحشية العدوان السعودي المتغطرس بقدر ما تعري المجتمع الدولي الذي يمارس صمتا مخجلا وتواطئا مفضوحا إزاء جرائم الحرب التي يرتكبها العدوان السعودي بحق أبناء اليمن ” .

وأضاف : ” وصلت حكومة أطفال اليمن إلى قناعه مفادها أن عدوان التحالف السعودي اصبح يتعمد وبشكل ممنهج قصف المنشئات التعليمية حيث سبق و استهدفت العديد من المنشئات التعليمية مثل المدارس والمعاهد والجامعات مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى من الطلاب والطالبات جل ذنبهم أنهم خرجوا من منازلهم لطلب العلم ” .

واعتبر البيان صمت الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها عن هذه الجرائم يعد ابشع من جرائم العدوان ننفسه ، معلناً التضامن الكامل مع طلاب وطالبات مدارس الجمهورية