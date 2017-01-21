الجنيد يؤكد أهمية حماية صنعاء القديمة والمحافظة عليها

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الثورة نت ../

أكد مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود عبد القادر الجنيد حرص القيادة السياسية على الحفاظ على مدينة صنعاء القديمة ودعم كل الجهود الساعية لحماية طرازها المعماري وموروثها الحضاري والتاريخي من أي تشويه .

وقال مدير مكتب رئاسة الجمهورية خلال ترؤسه اليوم بصنعاء اجتماع الهيئة العليا لحماية صنعاء القديمة ” إن المجلس السياسي الأعلى يولي حماية صنعاء القديمة والمحافظة عليها أهمية كبيرة كونها تعد متحف حي و موروث تاريخي عالمي يعود بنائها إلى عدة قرون قبل الميلاد “.

وأضاف ” إن صمود أبناء مدينة صنعاء القديمة في وجه تحالف العدوان الغاشم بقيادة السعودية وقصف طيرانه المباشر لمبانيها التاريخية سيبقى معلماً حياً وشاهداً على صمود أسطوري سطر فيه أبناء اليمن أروع ملاحم البطولة والتضحية أمام أصلف عدوان شهدته المنطقة”.

وشدد الجنيد على ضرورة حماية مدينة صنعاء القديمة والحفاظ على معالمها وطابعها المعماري الفريد وتطوير الخدمات فيها وإبراز تراثها الحضاري .. داعيا القطاع الخاص إلى المساهمة في ذلك لتظل صنعاء القديمة محافظة على نسيجها المعماري الذي يدل على حضارة عربية إسلامية أصيلة ذات مستوى فني رفيع مزج بين الفن والجمال المعماري.

وناقش الاجتماع الذي حضره النائب العام عبد العزيز البغدادي ونائبة وزير الثقافة هدى ابلان وأمين العام المجلس المحلي لأمانة العاصمة أمين جمعان وعدد من المسئولين بالجهات المعنية جملة المخالفات بحق مدينة صنعاء القديمة وطابعها المعماري والسبل المثلى للحد منها .

و أقرت اللجنة العليا بهذا الخصوص إيقاف أي استحداث يخالف الطابع المعماري لصنعاء القديمة والنزول الميداني للجهات المعنية لرصد المخالفات التي تمت خلال الفترة الماضية واستغل مرتكبيها الظروف التي تمر بها البلاد جراء العدوان السعودي الغاشم و اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بإزالتها مع الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة.

وأكد الاجتماع على تفعيل دور اللجنة العليا لحماية مدينة صنعاء القديمة في دعم الجهات المعنية وتحفيزها لأداء مهامها لتحسين المدينة القديمة والمحافظة عليها .

واستعرض الاجتماع السبل المثلى لتفعيل دور الصندوق الاجتماعي للتنمية في عملية الحفاظ على صنعاء القديمة وبالأخص المقاشم والمنازل واستغلالها كمتنفسات لأبناء المدينة .

وتطرق الاجتماع إلى المنهجية التي ستعمل عليها اللجنة خلال الفترة القادمة بما يعزز من جهودها وتعاونها مع الجهات المعنية للحفاظ على مدينة صنعاء القديمة وحمايتها .

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