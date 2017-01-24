25 يناير يوماً وطنياً لصحة ورعاة الطفل اليمني

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الثورة نت/ نورالدين القعاري

أعلن بصنعاء أمس يوم 25 يناير من كل عام يوماً وطنياً لصحة ورعاية الطفل اليمني خلال المؤتمر الطبي للأطفال بالشراكة مع اليونسيف والصحة العالمية بهدف إيجاد آلية لتخفيف المعاناة على أطفال اليمن جراء العدوان الغاشم على بلادنا.

وأوضح محمد الظاهري عضو اللجنة التنظيمية للمؤتمر في تصريح لـ”الثورة نت”: ان المؤتمر يهدف إلى إيجاد آلية لتخفيف المعاناة عن أطفال اليمن، عن طريق شراكة مجتمعية يشارك فيها كل أفراد المجتمع والجمعيات والمنظمات الداخلية والخارجية وأطباء الأطفال والقطاع الخاص.

وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الشراكة المجتمعية من التخغيف من الآثار التي يتعرض لها الطفل اليمني سواء كانت صحية أو نفسية أو تربوية.

وألقيت خلال احتفالية افتتاح فعاليات المؤتمر عدد من الكلمات، حيث ألقى ممثل منظمة الصحة العالمية كلمة عن الجهات المنظمة، فيما ألقى ممثل شركة سبأفون كلمة الجهات الراعية. وسيتم خلال اليوم الوطني لصحة ورعاية الطفل اليمني تقديم خدمات المعالجة المجانية لأطفال اليمن من كافة أطباء الأطفال في الجمهورية اليمنية. ويشارك في المؤتمر نحو 250 طبيب من كافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى 69 طبيب عظام خاص بالأطفال،

وكذا 73 طبيب عيون خاص بالأطفال. وناقش المؤتمر نحو 36 ورقة عمل تسلط الضوء على أمراض الأطفال والتي تؤثر على الأطفال بشكل مباشر وهي الأمراض المتفشية بشكل كبير وسبل الوقاية منها، وكيفية التخفيف من آثارها. ونظم على هامش المؤتمر معرض شاركت فيه كثير من شركات الأدوية المحلية، عرضت فيه العديد من المنتجات الدوائية في ظل شحة الأدوية التي تشهدها السوق المحلية.

وتنظم المؤتمر عدة جهات أهمها جمعية الثلاسيميا وجمعية حديثي الولادة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسيف ومبادرة كريمة من أطباء الأطفال في الجمهورية اليمنية.