وزير الأشغال يتفقد سير العمل في إعادة تأهيل طريق صنعاء الحديدة

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الثورة نت /

تفقد وزير الاشغال العامة والطرق غالب مطلق ومعه رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق المهندس أنيس السماوي اليوم سير العمل في إعادة تأهيل طريق صنعاء الحديدة بتكلفة 500 مليون ريال.

وأكد وزير الأشغال خلال تفقده سير العمل بالطريق بتمويل وإشراف صندوق صيانة الطرق وتنفيذ المؤسسة العامة للطرق والجسور اهتمام حكومة الإنقاذ بطريق صنعاء الحديدة الذي يربط عدد من المحافظات بميناء الحديدة .

وأشار إلى أن هذا الطريق الحيوي يتعرض لقصف طيران العدوان السعودي الأمريكي بشكل ممنهج ومتعمد بهدف قطع الطريق وإعاقة حركة المواطنين والسلع التي كانت تصل عبر ميناء الحديدة .

وأشاد الوزير مطلق بمستوى الإنجاز والجهود التي تبذلها المؤسسة العامة للطرق والجسور وكوادرها الفنية في إعادة تأهيل هذا الطريق وجعله مفتوحا أمام حركة السلع وتنقلات المواطنين .. مشددا على أهمية تذليل الصعوبات التي تعترض سير العمل في المشروع.

ووجه المؤسسة بتكريم العاملين في الطرق نظرا لجهودهم المبذولة في ظل هذه الظروف والاستثنائية التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان الغاشم والحصار الجائر .. مؤكدا الاستمرار في إصلاح الأضرار ووضع المعالجات السريعة للطرق التي يستهدفها العدوان.

كما تفقد وزير الأشغال العامة والطرق ومعه القائم بأعمال الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني أحمد مفتاح، سير الأعمال الجارية في طريق السباحة العر بمديرية الحيمة الداخلية البالغ كلفته 48 مليون ريال التي تنفذها المؤسسة العامة للطرق والجسور وبتمويل وإشراف صندوق صيانة الطرق .

تشمل الأعمال بطريق السباحة، أعمال الحماية والجدران الساندة في الطريق والمنعطفات لتخفيف الحوادث المرورية بما يحقق الأمن والسلامة لمستخدمي الطريق من أبناء المديرية والمديريات المجاورة.

رافقه المدير التنفيذي لمؤسسة العامة للطرق والجسور المهندس لبيب عز الدين ومدير عام الصيانة بالمؤسسة المهندس عبد الجليل الهيج ومدير عام السلامة المرورية بالمؤسسة المهندس عبداللطيف العماد ومدير عام مكتب وزير الأشغال المهندس نبيل المداني.