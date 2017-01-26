وزير الصناعة والتجارة يعلن عن إقامة المعرض اليمني الثالث للاختراعات اليمنية

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الثورة نت/ نورالدين القعاري

أعلن وزير الصناعة والتجارة عبده بشر عن إقامة المعرض اليمني الثالث للاختراعات اليمنية، خلال الفترة من 24-26 ابريل من هذا العام الموافق اليوم العالمي للملكية الفكرية وأن عام 2017 سيكون عام المخترين نظراً للأهمية التي ستقدمها الحكومة لتشجيع هذه الفئة الاستثنائية.

وأكد وزير الصناعة في المؤتمر الثالث لاحتياجات السوق اليمني من الدراسات والبحوث العلمية المنعقد في الجامعة اللبناية اليوم إن المعرض يأتي في إطار التوجه نحو استثمار الطاقات الابداعية والابتكارية للشباب اليمني لدعم الاقتصاد الوطني، موجهاً الدعوة لكل الشباب المبدع في المدارس والمعاهد والجامعات ومراكز البحث العلمي الذين لديهم أفكار إبداعية واختراعات التقدم إلى الوزارة للمشاركة في المعرض.

مشيراً إلى أنه سيتم منح جوائز لأهم الاختراعات التي تلامس متطلبات التنمية في هذا الظرف فضلاً عن تبني الاختراعات ذات المردود الاقتصادي وحضانتها في سبيل الوصول إلى توطين هذه الاختراعات والانتفاع بها في دعم التنمية.

وتطرق الوزير عبده بشر إلى أهمية وجود واستمرار الشراكة بين الجامعات ومراكز البحث العلمي وبيئة العمل بصفة عامة وخاصة داخل اليمن في ظل وجود أوضاع استثنائية تتوجب تظافر جميع الجهود بصورة معمقة للتعامل مع متطلبات سوق العمل ورسم مساراته وفقاً لافق مستقبلية واسعة.

من جانبه دعا رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور رضاء هزيمة، في انعقاد المؤتمر الثالث لاحتياجات السوق اليمني من الدراسات والبحوث العلمية إلى أهمية التنسيق في عملية دعم الطالب اليمني واختصار له المسافات عبر جودة الدراسات والبحوث التي تخدم السوق المحلية. وأوضح مكرم الدميني، مدير إدارة العلاقات العامة في وزارة الصناعة والتجارة في تصريح لـ”الثورة نت”: إنه تقرر إقامة المعرض اليمني الثالث للاختراعات محتوياً على شروط منها ان يكون موضوع الاختراع متعلقاً بمنتج صناعي أو طريقة صناعية وان يكون جديداً ومبتكراً وذو فائدة اقتصادية وألا يكون الاختراع قد عرض بالمعرض الأول أو الثاني للاختراعات.

مؤكداً أن يلتزم المشارك باعداد بطاقة تعريفية والتواجد خلال فترة أوقات العروض المحددة في برنامج المعرض، منوهاً أن يلتزم المخترع باعداد نموذج أو شرح مختصر للاختراع بحسب التعليمات المطلوبة منه.