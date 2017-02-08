بن حفيظ يشيد بجهود كوادر “الصحة العالمية” في اليمن

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الثورة نت /

أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ ، أن حكومة الإنقاذ الوطني حريصة كل الحرص على تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات في سبيل قيام منظمة الصحة العالمية بمهامها الإنسانية بما ينسجم وأولويات هذه المرحلة.

وأشار الدكتور بن حفيظ إلى أن منظمة الصحة العالمية وجميع موظفيها يرتبطون ارتباطا كبير بعمل وزارة الصحة ، مشيداً بجهود كافة كوادر المنظمة المتميزة في تعزيز الخدمات الصحية في اليمن .

وثمن وزير الصحة العامة والسكان خلال زيارته اليوم مكتب منظمة الصحة العالمية في اليمن دور المنظمة خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد .. لافتا إلى دورها الفاعل في دعم المجال الصحي ومتطلباته ومساهمتها في إنقاذ الوضع الانساني والصحي في اليمن ، وحرصها على تأدية واجبها رغم ما يفرضه العدوان من صعوبات وعراقيل تجاه أعمالها الإنسانية.

وخلال الزيارة قدم وزير الصحة خلال لقائه نائبة ممثل المنظمة واجب العزاء في وفاة المدير المالي والإداري في المنظمة رشيد محمد بن رجب.

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