تدشين رسمي لفعاليات أسبوع الشهداء في العاصمة صنعاء

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الثورة نت/ ابراهيم الوادعي

دشن في العاصمة صنعاء رسميا صباح اليوم فعاليات الاحتفاء باسبوع الشهداء ، حيث اقيمت العديد من الفعاليات الشعبيه المحتفيه بهذه المناسبة الغالية والتي شارك فيها اعضاء في المجلس السياسي ووزراء حكومة الانقاذ الوطني .

حيث قام وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي بوضع اكليلا من الزهور على اضرحة الشهداء في روضة الشهداء بالخمسين بمديرية السبعين، واكد وزير الدفاع ان صمود اليمنيين عائد بعد الله سبحانه لتضحيات عظماء اليمن من شهدائها الابرار.

الى ذلك قام وزير العدل القاضي احمد عقبات وقائد اللواء الثاني حماية رئاسيه بزيارة لروضة الشهداء بالخمسين جنوب العاصمة صنعاء ووضع اكاليل الزهور علي اضرحة الشهداء .

وفي جامعة صنعاء اقيمت فعالية صباحية تكريما للشهداء حضرها وزير الشباب والرياضة حسن زيد ورئيس جامعة صنعاء، والقيت في الفعالية عدد من الكلمات اكدت في مجملها على ان صون دماء الشهداء يقتضي رفد الجبهات وتطوير كافة الوسائل التي تمكن اليمنيين من كسر الحصار والاعتماد علي التصنيع والابداع المحلي للاكتفاء الذاتي.

وحضر الفعالية عدد من ذوي الشهداء من ابناء مديرية معين وذوي الشهدآء من منتسبي جامعة صنعاء.

وفي مديرية الثورة بامانة العاصمة اقيمت اليوم فعالية مماثلة حضرها وزير الخدمة المدنيه والاصلاح الاداري طلال عقلان ووزير الدولة لشئون مخرجات الحوار الوطني والمصالحة الوطنية ومسئولين في امانة العاصمة ومديرية الثورة.

وخلال الفعالية التي حضرها ذوو الشهداء من ابناء المديرية ، القيت كلمات اكدت بان تصعيد العدوان من وتيرة اعماله الوحشيه لن تزيد اليمنيين الا عزما علي المواجهة واصرارا علي تحقيق الانتصار بوجه الغزاة الجدد.

وعلي هامش الفعالية افتتح وزير الخدمة والاصلاح الاداري طلال عقلان ووزير الدوله لشئون مخرجات الحوار الوطني احمد القنع معرض صور الشهداء في الهواء الطلق والذي ضم صور الشهدآء من ابناء المديريه وحكايات عن بطولاتهم..

وكان رئيس المجلس السياسي الاعلي دشن رسميا صبا اليوم فعاليات اسبوع الشهداء بوضع اكاليل الزهور علي ضريح الشهداء في روضة الشهداء بمنطقة الجراف شمال العاصمة صنعاء بعد يوم واحد من تدشين المناسبة السنوية العظيمة بفعاليات شعبية حاشدة في مختلف المحافظات..

وتتميز الاحتفاليات الشعبيه باسبوع الشهداء كونها الاولي في ظل التوافق السياسي وعودة الحكومة لممارسة مهامها وفي اولويات ذلك توحيد الجهود لمواجهة العدوان السعودي الامريكي علي اليمن وصون تضحيات الشهداء الذين ارتقوا في سبيل صون كرامة وحرية واستقلال اليمن من الوصاية الخارجية وانتزاع قراره من يد الاقليم والخارج الذي تحكم به على مدى عقود مبقيا اياهم ضمن دائرة التخلف والصراع..