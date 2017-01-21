إفشال الإضراب بجامعة صنعاء صفعة جديدة للعدوان ومرتزقتة

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الثورة نت/خاص

حذر عددا من أساتذة جامعة صنعاء من خطورة الإضراب ومحاولة إلغاء الامتحانات الجامعية وأثر ذلك على المستوى التعليمي للطلاب .

وأكدوا في تصريحات نشرتها اليوم “الثورة” ضمن تحقيق صحفي، أن فشل الإضراب ناتج عن وعي أعضاء هيئة التدريس بأهمية استمرار العملية التعليمية وإجراء الامتحانات في موعدها وأن من دعوا للإضراب لم يكونوا موفقين.

من جانبه أوضح رئيس جامعة صنعاء أن جميع مؤسسات الدولة كلها لم تستلم الراتب إلى اليوم وهناك عدد من العوائق التي تسببت في تأخر الراتب منها العدوان والحصار ونقل البنك إلا أن الهيئة الإدارية لا زالت تصر على إرباك العملية التعليمية .

وطالب رئيس الجامعة الهيئة الإدارية برفع الإضراب وأن تكون هناك دراسة حقيقية لمعالجة المشكلة يتقدم بها الباحثون في مجال الاقتصاد حيث لدينا في الجامعة عدد كبير من الاقتصاديين الذي يعدوا من أهم الكوادر في الدولة ووضع الحلول المناسبة والدعوة إلى كل ما من شأنه إيقاف هذه الحرب الظالمة وأن يترك لليمن تقرير مصيره والاستقلال بقراره السياسي وأن تحترم خيارات الشعب اليمني في التحرر من التبعية.

وكان العدوان السعودي ومرتزقته قد راهنوا على عرقلة العملية التعليمية في الجامعات اليمنية كورقة ضغط تهدف إلى تعطيل الحياة العامة بدءا من الجامعات ، وحاولوا من خلال بعض أدواتهم في الوسط الجامعي من هيئة التدريس تنظيم إضراب شامل في جامعة صنعاء لمنع إقامة امتحانات الفصل الأول وتحقيق مكاسب سياسية وإعلامية فقط. لكن العقلاء في هذا الصرح التعليمي الكبير تنبهوا مبكرا لهذا المخطط وأفشلوا واحدا من أساليب العدوان القذرة لإركاع أبناء الشعب اليمني الأحرار.