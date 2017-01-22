وزير الخارجية: اليمنيون لن يقبلوا باي شكل من اشكال الوصاية على اليمن

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الثورة نت /

أكد وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله أن المجلس السياسي الاعلى وحكومة الانقاذ يدعمان كافة جهود السلام المشرف الذي يحقق لليمن الحفاظ على الامن والاستقرار وكافة حقوق الشعب اليمني وسيادته على ارضه.

واوضح المهندس هشام شرف خلال افتتاح الدورة التدريبية التي ينظمها المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية بالتعاون مع حكومة الشباب بان التوجه نحو السلام لا يعني الاستسلام بل سيكون هناك توجه للوقوف بقوة وصلابة ضد كافة اشكال وتوجهات العدوان لزعزعة الجبهة الداخلية والاستمرار في الصمود حتى يتحقق النصر على العدوان.

وأشار إلى أهمية زرع الولاء الوطني في قلوب الشباب .. مؤكدا ان الحل سيكون يمني يمني جنبا الى جنب مع حوار يمني سعودي من شانه ان يوقف كل التدخلات التي تذكي نار الحرب بين اليمنيين وكذا الوقوف على ما ارتكبه العدوان من جرائم ومطالبته بالتعويض سواء كان ذلك عبر الحلول السلمية او عبر المحاكم الدولية.

كما اكد ان اليمنيين لن يقبلوا باي شكل من اشكال الوصاية على اليمن .. لافتاً إلى وجود استراتيجية لوزارة الخارجية للتعامل مع العدوان بكافة اشكاله بالمرونة الدبلوماسية التي تمهد لاستكمال مشاورات الحل السياسي السلمي.

وأشار إلى أن الوزارة مستعدة لتقديم ما يلزم لمن يريد المساهمة في تحقيق السلام في اليمن.

سبأ